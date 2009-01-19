Добкін змив із себе гріхи (фото)
12:19, 19 січня 2009Харьків
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Купання в Саржиному яру
Харків. 19 січня. УНІАН. Сьогодні Харківський міський голова Михайло ДОБКІН, працівники міськвиконкому та депутати міської ради взяли участь у традиційному обряді богослужіння на честь православного свята Хрещення Господнього.
Про це інформує офіційний сайт Харківської міськради.
Традиційне купання, яке в народі пов`язують з очищенням від гріхів, відбулося у Харкові на джерелі в Саржиному яру.
На знімку:мер М.ДОБКІН під час купання на Водохреща 19 січня
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