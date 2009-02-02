Прибуткова частина бюджету області в січні виконана на 88,5%

Харків. 2 лютого. УНІАН. Прибуткова частина бюджету Харківської області в січні 2009 року виконана на 88,5%.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника головного фінансового управління Галину ПРОНЬКІНУ, за попередніми даними, надходження в січні становили 417 млн. грн. при плані 472 млн. грн.

«Недобір відбувся за рахунок ненадходження державних субвенцій і частково власних доходів», - відзначила Г.ПРОНЬКІНА.

За її даними, в цілому до бюджету Харківщини надійшло 219 млн. грн. власних і закріплених доходів при плані 223 млн. Це на 5,9 млн. більше показника минулого року. Власних доходів надійшло 49,8 млн. грн., тоді як розрахунковий план Міністерства фінансів становив 40 млн. грн., тобто виконання становить 124,4%.

Г.ПРОНЬКІНА також підкреслила, що Харківщина отримала субвенції в обсязі 61 млн. грн. при плані 117 млн. «Недоотримано, - зазначила вона, - 55 млн. грн., в основному це пільги і субсидії».

За інформацією Г.ПРОНЬКІНОЇ, зарплата бюджетникам у січні була виплачена в повному обсязі. Заборгованість залишається тільки по двох сільрадах Нововодолазького району. Вона становить 163 тис. грн.