Тимошенко сьогодні розбиратиметься з ХАЗом

Харків. 3 лютого. УНІАН. Сьогодні в Кабінеті міністрів України відбудеться нарада з проблемних питань Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Кабміну, нарада проходитиме під головування Прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, проведення такого заходу ініціював голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ. Одне з можливих питань на нараді - заборгованість з виплат заробітної плати на авіазаводі.

«Ситуація така, що підприємство протримається не більше місяця. Тому ми просимо провести нараду по цьому підприємству. Ми теж приїдемо туди зі своїми планами і пропозиціями, і тоді нам буде зрозуміла подальша стратегія щодо цього підприємства», - сказав А.АВАКОВ 26 січня ц.р. у ході проведеної прем’єр-міністром селекторної наради з питань заборгованості з виплати зарплат.

За даними Харківської облдержадміністрації, заборгованість із виплати зарплат на Харківському авіазаводі сьогодні становить близько 34 млн. грн.

На думку фахівців облдержадміністрації, одним із головних питань щодо ХДАВП є необхідність забезпечення виконання державної програми підтримки авіаційної промисловості України до 2010 року.

Нарада відбудеться в Будинку Уряду. Вхід – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й, 3-й під’їзди, 7-й поверх, Мала зала.

Акредитація (до 11.00, 3 лютого) за тел.: 256-65-71, 256-75-81, 256-75-82.