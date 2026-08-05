Темпи передачі Україні ракет до Patriot цього року скоротилися втричі, - Зеленський

Водночас у партнерів на складах лишаються ці боєприпаси, наголосив президент.

Цьогоріч в Україну значно скоротилося постачання антибалістичних ракет від партнерів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком. І йдеться не тільки про цей літній час, а про всі періоди першого півріччя 2026 року. Ракети в партнерів є. Важливо, щоб все ж таки були й необхідні політичні рішення щодо постачання та прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації в Україні. Це те, що може відчутно підтримати не тільки нашу країну, а й глобальний захист життя", - сказав Зеленський за підсумками зустрічі з українськими військовими.

Президент також додав, що обговорив з військовими та спецслужбами пріоритети щодо далекобійних ударів по РФ.

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"Тривають операції щодо російських нафтових об’єктів і переробки. Ціна затягування війни для агресора буде збільшуватися. Важливо, щоб санкції від партнерів проти Росії посилювали наш далекобійний вплив. Будемо говорити про це з ключовими державами. Є речі, які варто реалізувати додатково у санкційній політиці", - додав Зеленський.

Нестача Patriot в Україні: що відомо

Раніше видання Financial Times повідомляло, що президент США Дональд Трамп відмовив Зеленському у проханні передати Україні сотні ракет до Patriot. Очільник Білого дому пояснив це рішення нестачею антибалістичних ракет на складах у США, а також у їхній потребі для американських військ на Близькому Сході.

Зазначимо, що під час чергової балістичної атаки РФ в ніч проти 5 серпня, росіяни використали майже три десятки ракет. За даними Повітряних сил, українські захисники не збили жодної з них.

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