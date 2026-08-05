РФ здатна запускати близько 100 балістичних ракет по Україні щомісяця, – Флеш

Наразі ворог використовує більше боєприпасів, оскільки їм потрібна "показова реакція".

Атаки, подібні до тієї, яку РФ провела в ніч на 5 серпня, буде тривати й надалі. Про це заявив Сергій (Флеш) Бескрестнов, фахівець із радіотехнологій та радник президента України.

"За моїми оцінками, десь 100 балістичних ракет кожного місяця ворог може запускати по нам. Зараз ця щільність збільшена, тому що їм потрібна така показова реакція. Зараз відбуваються атаки частково за рахунок резервів. Але далі атаки будуть десь біля 100, я так вважаю, балістичних ракет кожного місяця", – сказав Флеш.

Він додав, що РФ знає, де знаходяться деякі українські склади та інші цілі, оскільки це "абсолютно відкрита інформація". За словами експерта, росіяни використовують українців для відстеження активності навколо цих обʼєктів, після чого атакують їх.

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"Наймається людина, зрадник, за кілька тисяч гривень, який спостерігає, що відбувається на складі. Тобто, який там рух фур, який обсяг, потім ця інформація доходить до Росії і відбувається рішення на атаку", – пояснив Флеш.

На тлі цього експерт закликав бізнес диверсифікувати ризики та зменшувати трафік до своїх складів, аби не привертати увагу РФ.

"Якщо у вас є, наприклад, парк транспорту – не треба, щоб кілька сотень фур паркувалися на одному майданчику. Я вже бачу зранку, як багато хто з бізнесу розтягує фури, це дуже правильне рішення, не треба цього скупчення. І намагайтесь перебудовувати канали логістики. Тобто тимчасово великих складів не повинно бути… Це питання виживання. Далі атак буде все більше. І ворог буде шукати такі склади, щоб їх вразити і зробити так, щоб у нас був дефіцит різних товарів", – зазначив Флеш.

Російські атаки по Україні: важливі новини

Нагадаємо, в ніч на 5 серпня російські окупанти завдали ударів по низці складів українських компаній. Під атакою були найбільший склад Rozetka, два комплекси "Епіцентру" та центр "Нової пошти".

Тим часом ЗМІ повідомляють, що США відмовили Україні в передачі ракет до систем Patriot, які здатні збивати російську балістику. Президент США Дональд Трамп аргументував це рішення тим, що Вашингтон сам відчуває нестачу таких ракет на власних складах.

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