Varus поглинає велику мережу магазинів 'біля дому': стали відомі деталі угоди

Ритейлер планує масштабувати новий формат роботи.

Торговельна мережа Varus офіційно придбала мережу магазинів "Коло", яка налічує 254 магазини. Деталі угоди повідомила Асоціація ритейлерів України.

"Купівля "Коло" - логічне продовженням нашої стратегії розширення. Команда "Коло" створила унікальну експертизу у сегменті convenience, яку ми прагнемо підсилити масштабними ресурсами Varus у закупівлях, маркетингу та IT", – каже комерційний директор Varus Олександр Булгаков.

Після фіналізації поглинання об’єднана мережа управлятиме 374 магазинами з загальною кількістю працівників понад 9 000 осіб.

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"На сьогодні ми – одна із найбільших компаній у сегменті convenience store, яка має майже 4 млрд грн товарообігу щорічно. Ми впевнені, що об'єднання з Varus відкриває новий етап для нашої мережі", – повідомляє CEO мережі "Коло" Денис Здоренко.

Подальша інтеграція "Коло" відбуватиметься з фокусом на безперервність операційних процесів. Серед ключових напрямів – розвиток логістики та закупівель, розширення асортименту, цифрових сервісів і програм лояльності, а також впровадження технологічних рішень.

Довідка УНІАН. "Коло" – одна з найбільших мереж в Україні, що працює в сегменті convenience retail. Це формат невеликих магазинів біля дому, роботи або просто в людних місцях, орієнтований на швидку купівлю продуктів, готових страв та повсякденних товарів. Формат convenience store активно розвивається в Україні.

Мережа "Коло" працює на українському ринку з 2017 року та налічує 254 магазини в Києві, Київській області, Одесі та Одеській області. Щодня понад 1 100 її працівників обслуговують понад 70 тисяч покупців.

Супермаркети в Україні - останні новини

В середині травня мережа "Сільпо" поглинула чотири регіональні мережі – "Арсен", "Фреш", "Союз" та "Квартал" – які належали компанії "Євротек".

Вже на початку червня мережа супермаркетів "Фора" взяла під управління близько 180 магазинів іншої великої мережі "Бадьорий" і значно розширила свою присутність у Києві та Київській області.

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