МВС: на 02 дзвонити вже пізно

Харків. 3 лютого. УНІАН. З третього лютого цього року запроваджено нову – тризначну нумерацію екстрених та довідково-інформаційних служб місцевого, міжміського й загальнонаціонального рівнів на телефонній мережі зв’язку загального користування.

При наборі номерів спеціальних служб (швидка допомога, міліція тощо) зі стаціонарних телефонів та таксофонів вводиться тризначна нумерація: «101» замість «01», «102» замість «02», «103» замість «03» тощо, нагадує Департамент зв’язків з громадськістю МВС України.

Порядок набору номерів спецслужб з мобільних телефонів усіх операторів буде таким самим.

Двозначні номери «02» та інші працюватимуть в режимі автовідповідачів, відзначили в ДЗГ.

Як повідомляв УНІАН, протягом двох тижнів, з 3 по 18 лютого 2009 року, в Україні будуть змінені скорочені номери екстрених, аварійних і довідково-інформаційних служб.

Перехід на нову систему телефонної нумерації викликаний необхідністю узгодження її з європейськими стандартами, оскільки Україна входить у перелік країн, що мають нестандартну систему нумерації. Про це повідомив заступник міністра транспорту і зв`язку – голова Держзв’язку Олег ПРОЖИВАЛЬСЬКИЙ.