Облрада зробить другу спробу прийняття бюджету-2009

Харків. 3 лютого. УНІАН. Сьогодні продовжує роботу ХХХVІІІ сесії Харківської облради 5-го скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати повертаються до розгляду програм, які не були затверджені для обговорення на попередньому пленарному засіданні 29 січня, і це вплинуло на те, що не було розглянуто в цілому питання бюджету на 2009 рік.

Сьогодні депутати планують, зокрема, ухвалити бюджет -2009 та програму соціально-економічного розвитку області.

Надійшла також пропозиція звернутися до центральної влади стосовно проблем фінансування театральних і концертних закладів Харківщини.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Харківська облрада не змогла розглянути проект бюджету області на 2009 рік. Це сталося у зв’язку з тим, що голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ змушений був відкликати проект бюджету після того, як депутати за ініціативою фракцій Партії регіонів та «Віче» відмовилися розглядати питання про затвердження трьох обласних програм: розвитку гуманітарної сфери, соціального захисту населення та «Здоров`я Слобожанщини».