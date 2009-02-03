Курси валют у банках Харкова

Долар 8 – 8,15 грн.

Харків. 3 лютого. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 3 лютого: Мегабанк - купівля долара - 8,05 грн. (продаж - 8,35 грн.), євро - 10,2 грн. (11 грн.), Меркурій - 8,15 (8,28), 10 (10,7), Реал-банк - 8,12 (8,32), 10,4 (10,75), Факторіал-банк - 8 (8,3), 10,3 (10,7), Базис - 8,05 (8,05), 10,1 (10,1) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 3 лютого Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 2 лютого – 770.0000) 100 EUR – 982.5200 (на 2 лютого – 986.8320) 10 RUR – 2.1284 (на 2 лютого – 2.1742).

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