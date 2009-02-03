На міжбанку долар, євро і рубль зростають

Харків. 3 лютого. УНІАН. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися зростанням котирувань, що продовжувалося, – 7,9800/8,0950 грн., ціни на російську валюту піднялися – 0,2180/0,2235 грн., котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,2450/10,4225 грн. Про це повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли - 1,2856/1,2857 дол. США (понеділок - 1,2745/1,2747).

У понеділок Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари USD/UAH – 7,70/7,79 грн.