Облрада затвердила програму соцзахисту населення

Харків. 3 лютого. УНІАН. Депутати Харківської обласної ради прийняли Програму соціального захисту населення Харківської області.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління праці і соціального захисту населення облдержадміністрації Ігоря БАЛУТУ.

За його словами, розробники документу врахували зауваження депутатів, висловлені під час засідання сесії облради минулого тижня.

І.БАЛУТА повідомив, що програма соціального захисту населення розрахована на рік. Заходи, передбачені в документі, будуть фінансуватися за рахунок коштів обласного бюджету, субвенцій та трансфертів з державного бюджету, а також інших, не заборонених законом, джерел.

Розподіл коштів на підтримку діяльності громадських організацій ветеранів, інвалідів й чорнобильців, а також на святкування визначних дат буде здійснюватися за погодженням з постійною комісією облради з питань соціальної політики та захисту населення, зазначив І.БАЛУТА.

Окрім цього, депутати обласної ради 127 голосами ухвалили комплексну програму «Здоров’я Слобожанщини», яка об’єднала в собі 7 обласних програм, що раніше були прийняті в регіоні.