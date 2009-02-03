Поблизу Чугуєва перекинувся автобус

Харків. 3 лютого. УНІАН. Сьогодні в середині дня на автошляху Харків – Довжанський поблизу Чугуєва зазнав аварії пасажирський автобус.

Як передає кореспондент УНІАН, внаслідок ДТП автобус відкинуло в кювет, він лежить боком на полі в кількох метрах від автотраси.

Є постраждалі. У ці хвилини лікарі надають людям першу медичну допомогу.

На трасі скопичилися проїжджі автомобілі.