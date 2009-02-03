Поблизу Чугуєва перекинувся автобус
13:31, 03 лютого 2009Харьків
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Харків. 3 лютого. УНІАН. Сьогодні в середині дня на автошляху Харків – Довжанський поблизу Чугуєва зазнав аварії пасажирський автобус.
Як передає кореспондент УНІАН, внаслідок ДТП автобус відкинуло в кювет, він лежить боком на полі в кількох метрах від автотраси.
Є постраждалі. У ці хвилини лікарі надають людям першу медичну допомогу.
На трасі скопичилися проїжджі автомобілі.
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