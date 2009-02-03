Генсек УЄФА похвалив Харків

Харків. 3 лютого. УНІАН. Генеральний секретар УЄФА Девід ТЕЙЛОР заявив, що він особисто і вся делегація УЄФА отримали великі враження у ході ознайомлення з процесом підготовки Харкова до проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією сайту Харківської міськради, свою оцінку стану підготовки Харкова до Євро-2012 Д.ТЕЙЛОР зробив після огляду міста і низки об’єктів його інфраструктури, які готуються до проведення ігор фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 р.

«Я і члени делегації вражені й самим містом і тією підготовкою, яку сьогодні демонструють як єдина згуртована команда міська та обласна влади. Харків - одне з небагатьох міст, і не тільки України, де до цього заходу підійшли спільно, виважено і прагматично», - передає слова Д.ТЕЙЛОРА сайт міськради.

Делегація УЄФА, яку очолює Д.ТЕЙЛОР, оглянула залізничний вокзал «Харків – Пасажирський», стадіон «Металіст» та Міжнародний аеропорт «Харків».

Експерти УЄФА побували, зокрема, на майдані Свободи в центрі Харкова, де буде утворена фан-зона під час матчів «Євро-2012», оглянули пам`ятники засновникам Харкова, поету Т. Г. Шевченку та Футбольному м`ячу. Члени делегації відвідали також Благовіщенський кафедральний собор у Харкові.

Оглядаючи майдан Свободи – де буде утворена фан-зона під час матчів Євро-2012, Д.ТЕЙЛОР був уражений розмірами цієї площі – другої за величиною в Європі – і з задоволенням сфотографувався на згадку, повідомляє сайт міськради.

Після знайомства з Харковом делегація вирушила літаком до Дніпропетровська.