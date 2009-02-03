Спроба №2: облрада затвердила бюджет-2009

«За» проголосували 114 депутатів

Харків. 3 лютого. УНІАН. Сьогодні на сесії депутати обласної ради затвердили бюджет області на 2009 рік. Як передає кореспондент УНІАН, розмір бюджету-2009 становить 2 млрд. 876 млн. 923,7 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду - 2 млрд. 436 млн. 622 тис. грн., витрат - 2 млрд. 876 млн. 948 тис. грн. Резервний фонд облбюджету визначено у розмірі 3 млн. грн. До стабілізаційного фонду закладено 9 млн. грн. За рішення затвердити бюджет проголосувало 114 депутатів. У ході дебатів деякі депутати охарактеризували бюджет-2009 «бюджетом виживання». Проти прийняття головного фінансового документу області у проголосувала фракція Наталії Вітренко.

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