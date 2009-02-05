Всі відсотки по депозитах у Харкові будуть повернуті

Харків. 5 лютого. УНІАН. Всі відсотки по депозитах в Харкові будуть повернені.

Про це 4 лютого заявив журналістам президент Харківського банківського союзу Анатолій ВОЛОК, повідомляє SQ.

«Існує Фонд гарантій вкладників, який в даний час цілий, в ньому знаходяться кошти в розмірі по 150 тис. грн. на кожного вкладника. «Тому я можу сказати з повною упевненістю, що в Харкові проблеми невиплати депозитів не існує, - зазначив А.ВОЛОК. - Відсотки по депозитах можуть не виплачуватися лише в таких банках, як «Надра» і «Промін вест», у яких на даний час введені тимчасові куратори, що виконують функції адміністрації».

За словами А.ВОЛОКА, ситуація в банківському секторі Харківської області досить стабільна, особливо в порівнянні з ситуацією по Україні в цілому. На регіон припадає 11 банків юридичних осіб, 51 філія банку і 1326 відділень банків. На ці фінансові установи припадає 10 млрд. грн. депозитів фізичних осіб, 930 млн. грн. - сумнівних кредитів, при цьому загальний кредитний портфель становить 32 млрд. грн. «Ці дані вписуються в рамки стабільності», - наголосив А.ВОЛОК.

«У 2007 р. в банках спостерігався «редитний сплеск» - на 72% зріс кредитний портфель (порівняно з 2006 р.), в нинішньому році банки як і раніше видаватимуть кредити, але вимоги до позичальників посиляться», - зазначив А.ВОЛОК.