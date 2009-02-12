В Україні оголосили штормове попередження

В Україні оголошене штормове попередження, повідомляє сьогодні прес-служба Гідрометцентру Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.

За наявною інформацією, 12-13 лютого у зв`язку з виходом південного циклону очікується погіршення погодних умов: місцями сильні опади, в західних областях у вигляді снігу, в південній частині - дощу, на решті території - мокрого снігу і дощу; посилення швидкості вітру - 15-20 метрів за секунду; у західних, більшості північних і центральних областей - місцями налипання мокрого снігу, утворення сніжного покриву, на дорогах ожеледиця, передає АМІ "Новини-Україна".