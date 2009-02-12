Чому справа Кушнарьова досі не в суді?

Провина за те, що справу про вбивство Євгена Кушнарьова досі не передали до суду, лежить на звинуваченому Дмитрові Завальному.

Про це заявив прокурор Харківської області Василь Синчук, повідомляє «Городской дозор» з посиланням на МГ «Об`єктив».

Він нагадав, що розслідування у справі вже давно закінчене. Потерпіла сторона – родина Кушнарьових і їх адвокати – вивчили висновки слідства і погодилися відправити матеріали до суду. Процес затягує сторона звинувачення – адвокат Завального і сам Завальний досі не ознайомилися з висновками слідства

В. Синчука обурює подібне ставлення до матеріалів справи. На його думку, недовіра до висновків слідства показує низьку моральність представників захисту. «Всі вважають себе слідчими, прокурорами. Добре хоч льотчиками не вважають. Але, думаю, навряд чи вони погодяться сісти в літак, якщо я буду за штурвалом. Як би я не переконував їх, що знаю, як літати», – говорить прокурор.

«Потерпілі підписали, а обвинувачений не підписав тільки тому, що, як то кажуть, у нас гуляють ГРЗ і грип, і він захворів. А так, все завершено», – повідомив Синчук.

Він також зазначив, що вдячний Богові, за те, що він захистив слідчих і прокурорів, яким довелося розслідувати цю справу. «Якби не було рикошету, об`єктивність слідства у справі Кушнарьова довелося б доводити хіба що ціною свого життя», – сказав Синчук.

Адвокат Д. Завального пообіцяв закінчити вивчення матеріалів справи до кінця лютого.

Після цього, якщо сторона обвинувачення не пред`явить претензій, справу про вбивство Кушнарьова буде передано до суду.