Майже всі будівництва в Харкові зупинилися

У лютому 2009-го року активність на будмайданчиках досягла рекордно низьких показників. У Харкові активно будується трохи більше 70 тис. кв.м житла. Це 8% від загального об`єму пропозиції.

За даними інвестиційно-будівельної корпорації «Авантаж», у Харкові всього три об`єкти, на яких ведуться активні роботи. На решті майданчиків хід будівництва практично непомітний. Для порівняння – у вересні 2008 року активно велися будівельні роботи на 28 будмайданчиках, а вже в листопаді – на 9, повідомляє «Городской дозор» .

Кількість об`єктів, будівництво яких повністю зупинене, з кожним місяцем збільшується. Якщо у вересні стояло 15% будівництв, то в лютому – вже 45%.

Загальна площа всіх об`єктів, запропонованих до продажу, – 886 750 кв.м, з них:

22 об`єкти – 359 850 кв.м (41% від всього об`єму пропозиції) – будівельні роботи виконуються більш менш активно;

26 об`єктів – 397 200 кв.м (45% від всього об`єму) – будівництво заморожене;

12 об`єктів – 129 700 кв.м (15%) – будівництво завершене або близьке до завершення, але квартири у продажу ще є.

Пропозиція на первинному ринку житла вже зараз значно зменшилася, оскільки забудовники не починали реалізацію нових об`єктів. У 2009 році пропозиція не перевищить 160 квартир у новобудовах.

У Всеукраїнській Гільдії ріелторів, у свою чергу, розповіли, кому саме вигідний обвал ринку нерухомості. Віце-президент Гільдії Євген Молчанов вважає, що він потрібен, зокрема, владі і деяким західним інвесторам.