З госпіталю виписано усіх курсантів

Сьогодні усіх курсантів та військовослужбовців строкової служби Гвардійського факультету військової підготовки Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” і ще чотирьох військових частин Харківського гарнізону, госпіталізованих 6-8 лютого з діагнозом “гостре кишкове інфекційне захворювання”, було виписано з Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, тих, кого виписали з медичної установи, розміщено в окремому приміщенні, їм створено необхідні для подальшого одужання умови, організовано дієтичне харчування тощо.

Протягом наступних декількох днів вони перебуватимуть під наглядом військових лікарів.

“Зараз всі хлопці добре почуваються, людей з симптомами кишкової палички після 9 лютого більше не виявлено. Стан здоров’я наших колишніх пацієнтів задовільний, жодних ускладнень хвороба не дала”, – повідомила начальник інфекційного відділення Військово-медичного клінічного центру Північного регіону підполковник медичної служби Тетяна ШАНДЕР.

Yа території Гвардійського факультету військової підготовки Національного технічного університету “ХПІ” завершує свою роботу група військових лікарів з Військово-медичного клінічного центру Північного регіону та 108-го Регіонального санітарно-епідеміологічного загону Міністерства оборони України щодо можливого виявлення нових хворих та вжиття необхідних профілактичних заходів.

Як повідомляв УНІАН, 70 курсантів Харківського гвардійського факультету військової підготовки Національного технічного університету «ХПІ» було госпіталізовано до Військового медичного клінічного центру Північного регіону з попереднім діагнозом – гостре кишкове інфекційне захворювання.

За попередніми даними, курсанти отруїлися котлетами з м’яса, зіпсованого через відключення холодильного обладнання.