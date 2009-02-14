Сталося: від сьогодні вдвічі зросла плата за проїзд у метро

Харків. 14 лютого. УНІАН. Від суботи, 14 лютого, вдвічі подорожчав проїзд у Харківському метрополітені.

Як передає кореспондент УНІАН, замість учорашніх 75 коп. пасажири сьогодні платять у касах вже по 1,5 грн. за один жетон.

У виграші залишилися пасажири, які напередодні запаслися жетонами по 75 коп. Вони можуть кидати в турнікети по одному такому жетону, хоча їх продавали у п’ятницю, 13 лютого, в обмеженій кількості – по 10 шт. в одні руки.

Попередній тариф у розмірі 75 коп. за проїзд діяв із жовтня 2006 р. До того 1 поїздка коштувала 50 коп.

Як повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації з посиланням на заяву начальника Головного управління економіки ОДА Анатолія ДУЛЕНКА, початково розрахунок був виконаний метрополітеном на 1,9 грн. за одну поїздку, проте економічні служби ОДА і міста Харкова, ретельно проаналізувавши всі аспекти розрахунків, зупинилися на 1,5 грн. за одну поїздку.

Підвищення тарифу, йдеться в заяві, викликане низкою об`єктивних причин, оскільки впродовж 2007-2008 рр. збільшилися ціни на матеріали, запчастини, устаткування (більш як удвічі), комунальні послуги (тепло – в 3,7 рази, вода – в 1,9 рази, каналізація – більш ніж удвічі), відбулося значне збільшення рівня мінімальної зарплати з грудня 2006 р. до грудня 2008 р. – в 1,5 рази (з 400 до 605 грн. відповідно). Все це негативно позначилося на фінансовому стані підприємства і стало причиною його збитків, які становлять: за 2007 р. – 10,9 млн. грн., 1 півріччя 2008 р. – 10,3 млн. грн., 9 місяців 2008 р. – 11,3 млн. грн.

Таке становище призвело до того, що підприємство не в змозі сьогодні виконати в необхідному обсязі ремонтні роботи з оновлення рухомого складу, що не може не позначитися на безпеці руху, йдеться в заяві.

Враховуючи всі ці чинники, виникла об`єктивна необхідність у перегляді тарифу, що діяв з 2006 р., у розмірі 0,75 грн. за одну поїздку.

Після того як Харківська ОДА і міська влада відхилили проект тарифу метрополітену у розмірі 1,9 грн., як економічно необґрунтований, новий проект тарифу був розрахований ДП «Харківський метрополітен» у розмірі 1,5 грн. за поїздку. Фахівці вважають, що 1,5 грн. є економічно обґрунтованим тарифом.

Водночас, на засіданні виконкому Об`єднання профспілок Харківської області, яке відбулося 20 січня 2009 р. у присутності представників метрополітену і влади, було ухвалено рішення про встановлення тарифу в розмірі не більше 1,25 грн. за одну поїздку. Це рішення було ухвалене виходячи з соціальних аспектів, а не економічно обґрунтованих розрахунків і обліку вимог безпеки, йдеться у заяві ГУ економіки ОДА.