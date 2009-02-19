Результати 1/16 Кубку УЄФА
00:03, 19 лютого 2009Харьків
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Матчі - відповіді 26 лютого
Команди - учасниці Кубка УЄФА зіграли перший матч 1/16 фіналу
Динамо - Валенсія 1:1 (Альбіоль 62 автогол - Давід Сілва 8).
Зеніт - Штутгарт 2:1 (Хусті 3, Тимощук 45 - Гомес 15)
Олімпіакос - Сент-Етьєнн 1:3 (Джорджевич 64 пен. - Ілан 12, Деміс 43, Гоміс 90)
Астон Вілла - ЦСКА 1:1 (Кер`ю 69 - Лав 14)
Вердер - Мілан 1:1 (Дієго 84 - Індзагі 36)
Бордо - Галатасарай 0:0
Неймеген - Гамбург 0:3 (Троховський 41, Сілва 44, Оліч 75)
ПСЖ - Вольфсбург 2:0 (Хаоро 80, 85)
Сампдорія - Металіст 0:1 (Олійник 45+3)
Ольборг - Депортіво 3:0 (Дью 54, 72, Якобсен 90 пен.)
Брага - Стандард 2:0 (матч триває)
Матчі у відповідь - 26 лютого.
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