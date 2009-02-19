Маркевич насправді не задоволений грою команди?

Головний тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ залишився задоволеним грою своїх підопічних у першому маті 1/16 фіналу Кубку УЄФА 18 лютого з італійською Сампдорією (Генуя), який харків’яни виграли з мінімальним рахунком 1:0.

Свої коментарі М.МАРКЕВИЧ висловив на післяматчевій прес-конференції.

«Сьогодні був важкий, але цікавий поєдинок, - сказав тренер. - Нам вдалося забити гол і не пропустити. Сьогодні ми перемогли, але все вирішиться в Харкові. Якщо врахувати, що ми два місяці не грали офіційних матчів, сьогодні команда зіграла нормально».

Відповідаючи на запитання, чи свідомо він притримував команду, яка, склалося враження, грала з оглядкою на свої ворота, М.МАРКЕВИЧ сказав: «Навпаки я їм говорив, що потрібно перемістити гру в середину поля, особливо, у другому таймі. Дуже небезпечні передачі були в наш штрафний майданчик, ну і хвилювання десь проскакувало. Наприкінці поєдинку команда стала грати на утримання рахунку. Я гадаю, що в Харкові ми гратимемо абсолютно по-іншому».

«В принципі, нічийна гра, але ми виграли. У «Сампдорії» були моменти також як і у нас. А в цілому згоден - гра була нічийною, - зазначив тренер, відповідаючи на запитання, чи важає він, що закономірний рахунок матчу – нічий.

На запитання, чи може «Металіст» тепер виграти Кубок УЕФА, М.МАРКЕВИЧ відповів: «Ми не думаємо про нього. Для нас головне завдання виходити і показувати хороший футбол наскільки ми можемо».