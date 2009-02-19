У машбуді «напряг»

Харьков. 19 февраля. УНИАН. С начала года остается напряженной ситуация на ряде предприятий машиностроительной отрасли Харьковской области.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на первого заместителя начальника Главного управления промышленности, транспорта и связи ОГА Игоря КОЛОТА.

По его словам, ситуация, которая сложилась в промышленном комплексе в последние месяцы 2008 г. в связи с мировым финансовым кризисом, привела к существенному уменьшению темпов рост промышленного производства.

В своем комментарии И.КОЛОТ отметил, что уже в сентябре – ноябре прошлого года наблюдалось замедление темпов роста промышленного производства: 110% - в августе, 109,82% - в сентябре, 108,41% - в октябре, 105,85% – в ноябре. Ухудшилась платежная дисциплина между контрагентами и, соответственно, заострилась ситуация по оплате предприятиями первоочередных платежей (налоги, заработная плата, плата за энергоносители).

Об ухудшении ситуации свидетельствуют данные статистики за октября 2008 г. Так, количество промышленных предприятий, которые уменьшили объемы производства или не работали в октябре, составило 405 (или 53% к общему количеству предприятий) и увеличилось по сравнению с сентябрем 2008 г. на 8% (или на 63 предприятия). В ноябре соответственно 558 предприятий (увеличение до октября на 145 предприятий). И хотя в декабре, по сравнению с ноябрем прошлого года, объемы производства в целом в промышленности выросли почти на 20%, в целом за 2008 г. темпы роста составляли 103,56%.

Значительно заострилась ситуация в начале октября, когда банковской системой практически было приостановлено кредитование предприятий, а это в свою очередь привело к ухудшению сбыта продукции. Кроме этого, целый ряд инвесторов приостановили финансирование инвестиционных проектов. Появились определенные проблемы в обеспечении предприятий, прежде всего машиностроительного комплекса, металлопродукцией.

По данным И.КОЛОТА, напряженной остается ситуация и с начала 2009 года. В этих условиях целый ряд предприятий вынужден были перейти на сокращенный режим работы, часть людей отправить в отпуск, а отдельные предприятия временно приостановили работу.

Так, ОАО «Харьковский тракторный завод» приостановило выпуск продукции в связи с отсутствием реализации тракторов как в Украине, так и в Росси. Приостановило работу также ЗАО «Лозовской кузнечно-механический завод», основным потребителем продукции которого является ОАО «ХТЗ». В сокращенном режиме работали ОАО «Свет Шахтера», ГП «Завод им. Шевченко», ГП «ХЕМЗ», ГП «Протон», ОАО «ХарП», ЗАО «Южкабель» и ряд других.

В январе месяце 2009 г. большинство предприятий машиностроения сократили по сравнению с январем прошлого года объемы производства. В целом, по данным статистки, снижения промышленного производства по области в январе 2009 года уменьшилось по сравнению с январем 2008 г. на 28,6% (по Украине на 34,1%).