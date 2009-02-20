За житпову площу треба платити більше

Харків. 20 лютого. УНІАН. З 1 березня у Харкові набувають чинності нові тарифи на квартплату.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, таке рішення сьогодні було ухвалене на засіданні міськвиконкому.

Нові тарифи, встановлені на послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій для будинків комунальної власності територіальної громади м. Харкова, які знаходяться в господарському веденні комунального підприємства «Житлокомсервіс».

Повідомляється, що тарифи визначаються по кожному будинку окремо, залежно від кількісних показників фактичного надання послуг, з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків, споруд та прибудинкових територій.

Як було зазначено, в результаті обговорення проекту середній розрахунковий тариф був знижений до 1,38 грн. за кв. м. Запропоновані тарифи будуть 100% покривати фактичні витрати на утримання житлового фонду, у той час як діючі дотепер (у середньому 0,87 грн.) - оплачували лише 67% від необхідного. Загальне підвищення вартості послуг з утримання житлового фоду становить 65%.

Своїм рішенням члени міськвиконкому передбачили, що жителі перших поверхів багатоповерхових будинків, обладнаних ліфтами, не сплачують послуги з технічного обслуговування ліфтів та енергопостачання ліфтів.

КП «Житлокомсервіс» зобов`язане здійснювати нарахування сум оплати за послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій залежно від їхнього фактичного надання і робити перерахунок розміру плати в разі надання послуг не в повному обсязі, зазначається у повідомленні.