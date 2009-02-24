Харківщина наростила товарообіг з Росією

Харків. 24 лютого. УНІАН. В 2008 році товарообіг між Харківською областю і Російською Федерацією збільшився на 15% і тепер становить 1 млрд. 850 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у прес-центрі «Майдан Свободи» начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв`язків і євроінтеграції Харківської облдержадміністрації Віктор КОВАЛЕНКО.

Він відмітив вагоме значення у розвитку торгівельно-економічних відносин співробітництво харківських підприємств з Російською Федерацією, на яку припадає більше третини всього товарообігу області.

Особливо плідним у цьому відношенні В.КОВАЛЕНКО назвав співпрацю з Бєлгородською областю, де минулого року відкрили свої представництва понад 150 підприємств Харківщини. За його даними, водночас понад 100 бєлгородських підприємств відкрили свої філії і представництва у Харкові.

Крім Бєлгородської, повідомив В.КОВАЛЕНКО, найбільші експортні поставки з Харківської області здійснювалися до Курської, Ростовської, Ленінградської та Московської областей Росії.