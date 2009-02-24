Хроніка подій у проблемних банках

Харків. 24 лютого. УНІАН. З понеділка магазини перестали приймати картки "Надра", Укрпромбанк видає гроші тільки з декількох банкоматів, а в банку "Київ" в касах виплачують тільки по 500 гривень і те не всім. Така ситуація в проблемних банках на понеділок, 23 лютого, пише "Дело".

«Надра»

Відучора магазини перестали приймати до оплати платіжні карти банку «Надра» (ще минулої п`ятниці карткою можна було сплатити товари на суму 150 гривень).

Банкомати «Надра» як і раніше не працюють. Відсотки за депозитами виплачують, але не більше тисячі гривень (або 120 доларів) на день. Забрати вклад, термін якого закінчився, неможливо. Пенсії, зарплати і стипендії виплачуються по тисячі гривень на день. Банкомати інших фінустанов або взагалі не приймають картки банку «Надра», або видають не більше 50-100 гривень на день.

Укрпромбанк

У касі головного офісу (бул. Л. Українки, 26) грошей немає. З банкоматів у приміщенні банку можна зняти не більше тисячі гривень. По місту робочих банкоматів Укрпромбанку дуже мало. Збільшити ліміт зняття готівки з банкомату можна до 2 тисяч гривень, звернувшись за номером 8-800-501-48-80, проте не всім це вдається зробити. Відсотки за доларовим вкладом можуть виплатити в гривні за курсом НБУ - 7,7 гривні за долар.

«Київ»

Банкомати «Києва» не працюють навіть в головному офісі банку (по вул. Б. Хмельницького). У касі видають по 500 гривень пенсіонерам і вкладникам. Одержати вклад, термін якого закінчився, неможливо, тільки відсотки по депозиту. Відсотки по депозиту у валюті можна одержати тільки з ранку, але не більше 100 доларів на вкладника. До обіду долари закінчуються.

Західінкомбанк

У київському філіалі банку повідомили, що вклади не видають, відсотки теж. Правда, пообіцяли, що до 3 березня питання з виплатою відсотків повинне вирішитися. На день в будь-якому банкоматі фінустанови можна зняти не більше 100 гривень і стільки ж - у касі. Витратити на безготівкову покупку товарів через оплату платіжною картою можна до 300 гривень на день.

«Причорномор`я»

Банк не повертає ні депозитів, ні відсотків.

Одеса-Банк

Вчора станом на 14.00 у фінустанову документ про введення тимчасової адміністрації не надходив, тимчасового адміністратора не представили. Тому до вчорашнього дня депозити, термін дії яких закінчився, видавали у міру надходження грошей в каси банку, правда, не всім охочим: кому віддавати вклад, а кому - ні, вирішувало правління фінустанови. Повертали від 500 до 10 тисяч гривень. Частково погашали і відсотки. Готівку в касі (банкоматів у банку немає) видавали, але не більше, ніж по 500 гривень в одні руки.