У Харкові подорожчала вода

Харків. 4 березня. УНІАН. У Харкові зросли тарифи на воду для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією офіційного сайту міськради, рішення про підвищення тарифу ухвалив сьогодні харківський міськвиконком.

Тариф віднині становитиме 1 грн. 97 коп. з ПДВ за 1 кубометр води. З квітня 2006 року діяв тариф 1,65 грн. за 1 кубометр води з ПДВ.

У повідомленні зазначається, що з моменту встановлення нового тарифу відповідні витрати Комунального підприємства «Вода», яке надає послугу, збільшилися у декілька разів. Затверджений сьогодні рівень тарифу покриває витрати підприємства на 74%.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міськвиконком затвердив також новий тариф на послугу з водовідведення для населення м. Харкова. Він збільшився в 2,1 рази і тепер становить 0,93 грн. за 1 кубометр води.