Металіст лідирує за відвідуваністю

Харків. 6 березня. УНІАН. Після матчу з київським Динамо харківський Металіст вийшов на перше місце за домашньою відвідуваністю цього сезону.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Металіста, за перші 9 домашніх турів ігри команди у Харкові відвідали 139200 глядачів (15467 у середньому).

У Шахтаря, що знаходиться на другому місці, показники такі: 135800 глядачів (15089 у середньому).

На знімку: фани Металіста під час матчу у Харкові

Фото Андрія Кравченка