Росіяни збирають вцілілі українські дрони і готують для провокацій, - Флеш

Помилково вважати, що "загадкові БПЛА над Європою" - це російські "Суперками" та "Орлани".

Російські окупанти збирають вцілілі українські безпілотники, а потім готують їх для майбутніх провокацій.

Про це у Telegram-каналі написав Сергій (Флеш) Бескрестнов, фахівець із радіотехнологій та радник президента України. Він зазначив, що журналісти "Мілітарного" озвучили версію, згідно якої росіяни використовують українські БпЛА для своїх завдань.

"Можу точно сказати, що противник збирає наші вцілілі безпілотники, ремонтує їх і готує для майбутніх провокацій. Невже хтось вважає, що загадкові БПЛА над Європою це були (та будуть) "Суперками" та "Орлани" із зірками на крилах?", - написав Флеш.

Відео дня

Бескрестнов наголосив на вагомості того, аби світова спільнота усе це розуміла. "Гібридна сучасна війна так і відбувається", - додав він.

Реакція Польщі на російську ракету

Як повідомлялося, падіння російської крилатої ракети Х-101 в Польщі викликало неочікувану реакцію польського суспільства. Так, частина користувачів Інтернету, яка має антиукраїнські настрої, почала поширювати теорію, що начебто це українці запустили ракету в бік Польщі, щоб втягнути поляків у війну.

Водночас польське слідство вважає основною версію, що на території Польщі впала саме російська крилата ракета Х-101. І якщо цей висновок підтвердиться, то сумнівів щодо її походження не залишиться, адже Україна не має можливостей застосовувати таке озброєння.

Вас також можуть зацікавити новини: