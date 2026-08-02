В Іспанії багато будинків без кондиціонерів: як там охолоджують житло у спеку

Іспанці використовують методи, які не потребують сучасних технологій, але при цьому є дуже ефективними.

Постійна боротьба організму зі спекою призводить до того, що до кінця дня ти відчуваєш себе виснаженим. Увімкнути кондиціонер – це найкращий спосіб врятуватися від спеки, але він доступний не скрізь, і не всі добре переносять холодне повітря. Однак є способи охолодитися й без кондиціонера, і чудовим прикладом є будинки в Іспанії, пише femcafe.hu.

У більшості регіонів Іспанії спека щонайменше така ж сильна, як у південній Італії чи Греції, але при цьому в багатьох будинках немає кондиціонерів. Іспанці для охолодження використовують методи, що не вимагають сучасних технологій, але при цьому є дуже ефективними.

Захист від сонця. Перш за все, це віконниці або щільні штори, які повністю опускаються вдень. Мета полягає не в тому, щоб зробити будинок темним, а в тому, щоб запобігти нагріванню стін і підлоги сонцем. Правильне затінення може знизити внутрішню температуру на кілька градусів.

Відео дня

Провітрювання в потрібний час. Рано вранці, коли повітря ще прохолодне, іспанці відкривають усі вікна й дають холодному повітрю циркулювати по квартирі. Як тільки сходить сонце й температура починає підвищуватися, вікна зачиняють, ізолюючи квартиру від спеки.

Мокрі рушники та вентилятори. Крім того, іспанці використовують легку, світлу постільну білизну. У квартирах часто можна знайти змочені холодною водою рушники, які використовуються для охолодження тіла або зап’ястків. Широко поширене також використання вентиляторів, але не самих по собі, а з мискою холодної води або льоду, поставленою перед ними, щоб охолодити повітря.

Правильний режим. Іспанці також пристосовують свій розпорядок дня до спеки. Вдень, коли температура найвища, вони менше рухаються і залишаються вдома. Вони планують фізичну активність на ранок або вечір, коли повітря прохолодніше. Така адаптація корисна з фізіологічної точки зору, оскільки організм не піддається надмірному навантаженню в найспекотніший період.

Раніше експерти назвали помилку при використанні кондиціонера в спеку, яка може обійтися в кругленьку суму.

Вас також можуть зацікавити новини: