Луценко назвав «вузькі місця» у Харкові

Харківська міліція викрила нецільове використання 2,4 млн. грн. на ремонт обласної харківської лікарні і сьомої дитячої міської лікарні Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в четвер на прес-конференцїі у Харкові повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, ці кошти були списані на ремонт лікарень, але насправді ремонти не проводились. Як з’ясували слідчі, під документами на надання коштів свій підпис ставив заступник голови облдержадміністрації ТЕРЕХОВ. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Разом з тим, Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що також є питання до будівництва «Льодового палацу», стадіону, доріг у рамках підготовки до Євро-2012 в Харкові.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, ще один об’єкт, якому також буде приділено увагу, – використання коштів при ліквідації надзвичайної ситуації на військовому полігоні неподалік Лозової.