Луценко добився «мізеру» для міліції

Харків. 12 березня. УНІАН. Міністерство фінансів України підписало документи на підвищення з березня зарплат співробітникам міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в червер на прес-конференції в Харкові повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Вчора Мінфін підписав план, що вже в березні міліція отримає десь на 12-15% більше в залежності від служби. Це мізер, він не покриває інфляцію, але і це результат поваги до роботи міліції», - сказав міністр.