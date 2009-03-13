Грицено хоче полегшити життя ДАІ

Харків. 13 березня. УНІАН. Техогляд автотранспорту не має нічого спільного з безпекою на дорогах, а тому має бути відмінений.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції у Харкові висловив голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

За словами А.ГРИЦЕНКА, найближчим часом він внесе на розгляд Верховної ради законопроект про відміну системи технічного огляду автотранспорту.

«Така система – це загальнонаціональний обман, загальнонаціональна корупція і побори», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

Він закликав припинити «цей обман», оскільки платежі, які має сплатити автовласник, «боляче б’ють по карману людей».

На думку А.ГРИЦЕНКА, дорожня автоінспекція має виконувати тільки властиві їй повноваження. «ДАІ треба відправити на дороги, там забезпечувати порядок та безпеку», - підсумував він.