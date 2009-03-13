Сьогодні Харківські будівельники гули в Києві

Харків. 13 березня. УНІАН. Представники харківських будівельних організацій сьогодні у Києві провели пікетування Міністерства регіонального розвитку і будівництва.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти тримали в руках прапори різних політичних партій і вимагали, зокрема, зустрічі з міністром Василем КУЙБІДОЮ, аби той допоміг покласти край безладу, як вони вважають, у будівельній галузі Харківщини.

Учасники акції вимагали, зокрема, якнайшвидшого призначення на посаду керівника Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Харківській області Андрія ПАРАМОНОВА, який пройшов відповідний конкурс.

Сьогодні міністр В.КУЙБІДА прийняв у себе делегатів від пікетувальників.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня у Харкові представники 14 будівельних організацій області провели пікетування приміщення Інспекції ДБАК у Харківській області. Учасники акції вимагали від чиновників ДАБК прийняти в експлуатацію побудовані будівлі, відмінити незаконні розпорядження, видати дозволи на будівництво. Крім того, пікетники звинуватили в бездіяльності міністра регіонального будівництва Василя КУЙБІДУ, зажадали від нього наведення порядку і поставили вимогу якнайшвидше призначити нового керівника харківської інспекції ДАБК. У ході акції пролунали також вимоги відставки В.КУЙБІДИ.

У лютому ц.р. голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ та голова облради Сергій ЧЕРНОВ звернулися з телеграмами до керівництва держави з проханням прискорити вирішення питання стосовно призначення нового керівника ДАБК у Харківській області. У своїх телеграмах до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО керівники області наголосили, що затягування з прийняттям зазначеного рішення не сприяє нормалізації ситуації в будівельній галузі Харківщини.

А.АВАКОВ поінформував, що будівельні організації попередили облдержадміністрацію, що знову вдадуться до проведення актів соціального протесту на дії ДАБК та Міністерства регіонального будівництва. «Проти такої позиції будівельників, - говорить А.АВАКОВ, - органам державної влади та місцевого самоврядування Харківщини немає що заперечити».