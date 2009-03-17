Уряд виділить Харкову на метро 75 млн. грн.

Харків. 17 березня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що цього року уряд виділить 75 млн. грн. на будівництво двох станцій Харківського метрополітену. Ще 75 млн. грн. з необхідних 150 млн. повинна буде забезпечити обласна державна адміністрація.

Як передає кореспондент УНІАН, про досягнення такої домовленості з керівництвом Харківської облдержадміністрації прем`єр-міністр повідомила сьогодні журналістам на брифінгу в Харкові.

Вона зазначила, що якщо кошти буде виділено в повному обсязі, то дві нові станції метро може бути побудовано до кінця цього року.

«Це реалістичний план. Я звернулася до Арсена Борисовича (АВАКОВА, голови ОДА - УНІАН), щоб він дав графік платежів по 75 млн. грн., які ми повинні виділити на метрополітен, і згідно з цим графіком платитимемо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У своєму виступі на нараді з активом області, яку проводила Ю.ТИМОШЕНКО, мер Харкова Михайло ДОБКІН просив уряд виділити на будівництво двох ліній міського метро – «Олексіївську» і «Проспект Перемоги» – 250 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня під час селекторної наради Ю.ТИМОШЕНКО з головами ОДА А.АВАКОВ заявив, що для завершення будівництва двох станцій Харківського метрополітену необхідно 150 млн. гривень.

Довідка УНІАН. Харківський метрополітен посідає друге місце в Україні за довжиною ліній і кількістю перевезених пасажирів. На сьогодні довжина всіх ліній метрополітену становить 35,59 км, на яких розташовано 28 станцій. Інвентарна кількість вагонів - 321.