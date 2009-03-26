Звільненням Президента, уряду та парламенту займуться й депутати облради

Харків. 26 березня. УНІАН. Сьогодні відбудеться позачергова (40-а)сесія Харківської облради.

Серед понад 70 питань, які виносяться на сесію, планується розглянути й питання відставки центральних органів влади – президента, уряду, парламенту.

Про це напередодні сказав журналістам голова облради Сергій ЧЕРНОВ.

«Є спільне вирішення фракцій Партії регіонів і фракції «Віче» обласної ради з цього питання. Ряд постійних комісій обласної ради вже розглянули проект відповідного звернення, в якому висувається та ж вимога, - провести дострокові вибори у Верховну Раду, Президента і висловити недовіру уряду. Про це ми говорили ще кілька місяців тому, але ситуація, на жаль, з кожним днем погіршується, а ніякої реакції не немає. Наша позиція в цьому питанні принципова і послідовна, і це питання буде винесено на пленарне засідання», - сказав С.ЧЕРНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня на позачерговій сесії депутати Харківської міськради ухвалили звернення до Президента України, Кабінету міністрів і Верховної ради з вимогою дострокового припинення їхніх повноважень.