Проблемні банки: хроніка подій

Харків. 26 березня. УНІАН. Видання «Дело» з`ясувало, картками яких проблемних банків можна розрахуватися в торговій мережі.

«Надра»

Ліміти за розрахунками в магазинах і мережі Інтернет залежать від типу картки. Добовий ліміт по Visa Electron складає 50 гривень, Classic — 500 гривень, Gold і Platinum — 900 гривень на добу.

Крім того, відучора банк встановив нові ліміти на зняття коштів з карткових рахунків. Тепер для всіх власників карт ліміт становить 200 гривень. Щоправда, є виключення. Ті клієнти, які зареєстровані Державним центром зайнятості і одержують допомогу з безробіття на рахунок, відкритий у банку, можуть зняти до тисячі гривень на добу.

БРР

Банк реконструкції і розвитку не випускав свої картки, а обслуговувався в банку «Надра». Тому, за словами співробітниці БРР, умови банку «Надра» поширюються і на їхню фінустанову.

Родовід Банк

Карткою банку можна розрахуватися за товари на суму 500 гривень на день, але не у всіх торгових мережах. За словами співробітниці колл-центру фінустанови, причина вибіркової роботи пластикових карток зараз з`ясовується, і до кінця тижня неполадки буде усунено. «Складно сказати, в яких магазинах картки працюють, а в яких ні. Ось недавно пройшов платіж в магазині «Сільпо», але не факт, що у вас там проблем не буде», — розповіла дівчина.

Укрпромбанк

Безготівкові розрахунки за допомогою платіжних карт Укрпромбанку можна здійснювати в межах 5 тисяч гривень. За словами співробітника фінустанови, тип картки значення не має, а скарг на окремі магазини не поступало.

Трансбанк

У колл-центрі повідомили, що ніяких обмежень, окрім незнижуваного залишку в 50 гривень (MasterCard Maestro), за картками не існує. Правда, в головному офісі цю інформацію спростували, заявивши, що картки заблоковані до розпорядження тимчасового адміністратора.

Крім того, картки заблоковані в банках «Київ», Західінкомбанк, «Національний Кредит» та «БІГ Енергія».