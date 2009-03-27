У п’ятницю на Сході дощ

Харків. 27 березня. УНІАН. У п’ятницю, 27 березня, на території України за прогнозами синоптиків очікується хмарна з проясненнями погода. У східних областях, Криму та Приазов`ї пройде невеликий дощ та мокрий сніг; вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі 27 березня від 3° морозу до 2° тепла, на півдні Криму до 5° тепла, вдень 5-10° тепла. На решті території без істотних опадів; вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; температура вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла; в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу.

На Київщині утримається хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла. По м. Києву температура вночі 2-4° морозу, вдень 6-8° тепла.