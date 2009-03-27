Депутати облради проголосували за зміну всіх гілок влади

Харків. 27 березня. УНІАН. Депутати Харківської облради ухвалили рішення звернутися до Верховної ради України щодо проведення позачергових виборів до ВРУ України, виборів Президента України та відставки Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 87 депутатів, 4 – утрималися.

Головний аргумент більшості – всі гілки влади «втратили довіру» народу.

Була відхилена пропозиція депутата Ігоря ПІДДУБНОГО (БЮТ) про проведення перевиборів до всіх місцевих рад та про оголошення імпічменту президента, яку запропонував Володимир ЗАКОВОРОТНИЙ від фракції КПУ.

Депутати підтримали пропозицію Василя ТАРАНОВА (Блок Наталії Вітренко) звернутися з цим зверненням і до всіх обласних рад.