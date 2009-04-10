Курс валют у банках Харкова
09:59, 10 квітня 2009Харьків
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Долар 7,93 – 8,01
Харків. 10 квітня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 10 квітня: Мегабанк – купівля долара - 7,95 грн. (продаж - 8,1 грн.), євро - 10,2 грн. (10,8 грн.), Меркурій - 7,95 (8,1), 10,4 (10,85), Реал-банк - 8,01 (8,1), 10,5 (10,7), Базис - 7,93 (8,11), 10,48 (10,78) відповідно, інформує SQ.
Як повідомляв УНІАН, на 10 квітня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 770.0000 (на 9 квітня - 770.0000)
100 EUR - 1022.0210 (на 9 квітня - 1018.7870)
10 RUR - 2.2962 (на 9 квітня - 2.2796).
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