Курс валют у банках Харкова

Долар 7,93 – 8,01

Харків. 10 квітня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 10 квітня: Мегабанк – купівля долара - 7,95 грн. (продаж - 8,1 грн.), євро - 10,2 грн. (10,8 грн.), Меркурій - 7,95 (8,1), 10,4 (10,85), Реал-банк - 8,01 (8,1), 10,5 (10,7), Базис - 7,93 (8,11), 10,48 (10,78) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 10 квітня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США - 770.0000 (на 9 квітня - 770.0000) 100 EUR - 1022.0210 (на 9 квітня - 1018.7870) 10 RUR - 2.2962 (на 9 квітня - 2.2796).

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