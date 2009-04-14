Брати Клички розіграли суперника підкиданням монети
З Хеєм битиметься Володимир
Харків. 14 квітня. УНІАН. Брати КЛИЧКИ вирішили, кому виходити на поєдинок проти британця Девіда ХЕЯ, підкинувши монету.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час спілкування із журналістами у Харкові сказав чемпіон світу з боксу за версією WBC у суперважкій вазі Віталій КЛИЧКО.
За його словами, обидва брати КЛИЧКИ бажали боксувати проти британця, і тому це питання вони вирішили шляхом жеребкування. «Противник обрався жеребкуванням. Ми підкинули монетку – випало Володимиру. Він дуже хотів боксувати з ХЕЄМ», - сказав В.КЛИЧКО.
Віталій запевнив, що його брат інтенсивно готується до бою з Д.ХЕЄМ. «На завтра заплановано прес-конференцію у Лондоні, потім у Нью-Йорку, ще потім у Німеччині. Попри це, не припиняються активні тренування Володимира», - підкреслив В.КЛИЧКО.
На переконання В.КЛИЧКА, майбутній поєдинок Володимира КЛИЧКА та Девіда ХЕЯ, який відбудеться 20 червня цього року в Німеччині, поб’є рекорд відвідуваності. «Ми плануємо, що цей бій буде найбільш відвідуваним. Арена «Шальке-стадіум», на якій планується проводити зустріч, вмішує до 70 тисяч глядачів», - зазначив В.КЛИЧКО.