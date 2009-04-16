Учора пожежники 55 разів гасили суху траву

Харків. 16 квітня. УНІАН. Минулої доби рятувальні підрозділи МНС в Харківській області 55 разів виїжджали на гасіння пожеж, пов’язаних з горінням сухої трави, сміття та очерету.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Харківській області, одна з найбільших пожеж сталася у Коломацькому районі поблизу села Вдовичине, де горіла суха трава на площі 15 гектарів.

Всього минулої доби підрозділи МНС за сигналом «Тривога» виїжджали 90 разів. На ліквідацію пожеж – 81 виїздів (41 в місті, 40 в області).

Керівництво Управління висловило занепокоєння стрімким зростанням виникнення пожеж, пов’язаних з горінням сухої трави та сміття, і черговий раз звернулося до мешканців області із застереженням, що це може призвести до людських жертв, вогонь може перекинутися на будинки, ліси, опори електромереж, газові підстанції та мережі.

Як повідомляв УНІАН, днями в полум’ї від пожежі на полі у Вовчанському районі загинула людина.