Добкіна зачепило за живе: він нагадав Тимошенко про обіцянки

Харків. 23 квітня. УНІАН. При уряді, який очолював Віктор ЯНУКОВИЧ, Харківське авіаційне підприємство працювало стабільно.

Про це йдеться в переданому УНІАН прес-службою Харківської міської організації Партії регіонів коментарі мера Харкова Михайла ДОБКІНА з приводу звинувачень прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО в тому, що при уряді В.ЯНУКОВИЧА було «знищено» авіаційну галузь України.

«Харків`яни обурені тим наклепом, що лунає в стінах чинного Кабінету Міністрів. Нинішня влада, яка неспроможна виправити економічну й соціальну ситуації в країні, займається пустослів’ям, перекладаючи всю відповідальність за власне безсилля на своїх попередників.», - заявив М.ДОБКІН і додав, що саме уряд на чолі з В.ЯНУКОВИЧЕМ вивів авіаційну галузь на стабільну роботу.

«Харківське авіаційне підприємство одержувало тоді державні замовлення на будівництво літаків, а нові розробки харківських авіабудівників викликали величезний інтерес на міжнародних авіасалонах», - констатував М.ДОБКІН.

Він наголосив, що в 2005 році, коли змінилося керівництво Кабміну, робота Харківського авіаційного підприємства була стабільною.

М.ДОБКІН також відзначив, що харків`яни уважно стежать за тим, як скоро почнуть виконуватися дані під час останнього візиту прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО до Харкова обіцянки.

«Вона вчергове відвідала Харківське авіаційне підприємство, роздавши обіцянки на загальну суму 1 млрд. грн. Це й будівництво метро в Харкові, і виведення із стану банкрутства авіазаводу й інших державних підприємств регіону.», - нагадав мер Харкова.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр Ю.ТИМОШЕНКО звинуватила попередній уряд, який очолював лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ, у навмисному знищенні авіаційної галузі України.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила 22 квітня на засіданні уряду, представляючи результати перевірки Головного контрольно-ревізійного управління фінансово-господарської діяльності Харківського авіаційного підприємства і Київського авіаційного заводу «Авіант».