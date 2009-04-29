Добкін сьогодні збирає депутатів

Сесія розгляне 48 питань

Харків. 29 квітня. УНІАН. Сьогодні відбудеться чергова XXXIII сесія Харківської міської ради 5-го скликання. Як повідомляє сайт міськради, до порядку денного внесено 48 питань. Зокрема, депутати планують внести зміни до бюджету-2009, програми економічного та соціального розвитку Харкова на 2009 рік, скасувати деякі рішення міськради, розглянути питання про надання земельних ділянок, оренди, пільг з плати за землю. Сесія розпочне роботу 10.00 у великій залі міськвиконкому.

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