1 травня почнуть роботу парки Харкова

Харків. 29 квітня. УНІАН. З 1 травня у Харкові розпочнуть працювати всі міські парки.

Про це повідомляє сайт міськради з посиланням на начальника управління культури Світлану БАБИЦЬКУ.

За її даними, на сьогодні на балансі міських парків перебуває 58 атракціонів. Повністю пройшли технічний контроль і готові до початку сезону всі атракціони парку Горького, Зоопарку, парку Артема і частково атракціони в парку «Зелений Гай». Близько 10 атракціонів не пройшли контроль через знос деталей, які достатньо дорогі, і їх заміна вимагає дуже великих вкладень.

С.БАБИЦЬКА також повідомила, що за атракціони, які знаходяться на балансі парків, несе відповідальність безпосередньо керівництво парків. Атракціони, які перебувають у власності орендодавців, проходять такий же технічний контроль, і до них пред`являються всі ті ж вимоги, але відповідальність за їхню роботу і дотримання техніки безпеки несуть орендодавці.

«Враховуючи торішні трагічні випадки в багатьох парках України дуже підвищився ступінь відповідальності всіх служб, які стежать за роботою атракціонів», - підкреслила начальник управління культури.