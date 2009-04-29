Чернов переводить сесії облради в Он-лайн
09:31, 29 квітня 2009Харьків
0 0
Прогрес, однако
Харків. 29 квітня. УНІАН. Вперше трансляція пленарного засідання сесії Харківської облради буде здійснюватися в режимі On-line.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, у разі, якщо нововведення матиме ефект і позитивні відгуки, керівництво облради запровадить постійне висвітлення роботи сесій в такому режимі.
Адреса трансляції пленарного засідання в інтернеті: www.live.kharkov.tv
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter