Чернов переводить сесії облради в Он-лайн

Прогрес, однако

Харків. 29 квітня. УНІАН. Вперше трансляція пленарного засідання сесії Харківської облради буде здійснюватися в режимі On-line. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, у разі, якщо нововведення матиме ефект і позитивні відгуки, керівництво облради запровадить постійне висвітлення роботи сесій в такому режимі. Адреса трансляції пленарного засідання в інтернеті: www.live.kharkov.tv

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