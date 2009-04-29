Завершуються держвипробування нового танка «Оплот» (фото)

Харків. 29 квітня. УНІАН. На Харківщині завершуються державне випробування нового танка БМ «Оплот», розробником і виробником якого є казенне підприємство «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова» та державне підприємство «Завод ім. Малишева».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України.

Водночас, як зазначив головний інженер ДП «Завод ім. Малишева» Костянтин ІСЯК, для організації подальшого серійного виробництва танку «Оплот» підприємству необхідна допомога держави.

«Документація в повному об’ємі нам вже передана, і ми розпочали підготовку до нового виробництва. Але без технічного переоснащення виробляти ці танки буде неможливо», - сказав головний інженер.

У зв’язку з цим він повідомив, що розглядаються варіанти закупівлі необхідного для організації виробництва обладнання в Німеччині, Австрії, Швеції та Швейцарії, у чому завод сподівається на допомогу з боку Міністерства промислової політики.

За словами К.ІСЯКА, цього року на підприємству для оновлення виробничих потужностей необхідно 33 млн. грн., а в наступному році ця сума збільшиться майже до 100 млн.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ заявив, що уряд зобов’язався перерахувати 136 млн. грн. на фінансове оздоровлення ДП «Завод ім. Малишева».

Крім того, за словами В.НОВИЦЬКОГО, підприємству буде надано ще 100 млн. грн. у рамках держзамовлення на виробництво танків.

На згімку: танк «Оплот».

Фото сайту КБ ім. Морозова