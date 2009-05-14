Добкін: рішення УЄФА додасть нам сили

Харків. 14 травня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН прокоментував рішення Виконкому УЄФА, який назвав Харків у числі 4 українських міст, які прийматимуть фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«Ця перемога, - сказав М.ДОБКІН, - не означає, що ми можемо заспокоїтися й завершити всі наші роботи, оскільки ми вже не втратимо це право. Від виконкому до виконкому перевірятимуться етапи виконання робіт, які ми гарантували. Наступне засідання виконкому УЄФА відбудеться 30 листопада, і до цього часу Харків, Київ, Львів та Донецьк повинні будуть підтвердити виконання своїх зобов`язань».

Міський голова також відзначив, що Харків зробив практично неможливе. «Харків здобув право називатися офіційним містом Євро-2012, незважаючи на те, що свого часу він став резервним містом фактично в останній момент. Це для нас дуже важлива нагорода. Той факт, що наші зусилля підтримали на найвищому рівні, надасть нам сили і нові можливості», - передає слова М.ДОБКІНА сайт міськради.