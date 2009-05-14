Мер Харкова прокоментував інцидент з міністром Луценком

Харків. 14 травня. УНІАН. Харківський міський головам Михайло ДОБКІН прокоментував інцидент у Німеччині за участю Міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

«Найголовніше, щоб у ситуації з Міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ світова спільнота побачила адекватні дії з боку чиновників високого рангу нашої країни і відповідну реакцію суспільства», - передає слова М.ДОБКІНА сайт Харківської міськради.

Мер Харкова вважає, що помиляються багато людей і в інших країнах, але там є чіткі правила, які ніхто ніколи не порушує, тому що їх виробило суспільство і чітко стежить за їх дотриманням. «Як ми поведемося в цій ситуації, такими ми залишимося в пам`яті європейців. Саме по реакції нашого суспільства, а не по окремих вчинках, судитимуть про нас», - сказав М.ДОБКІН.

Міський голова зазначив, якщо такий інцидент дійсно відбувся з Ю.ЛУЦЕНКОМ, то це серйозний урок для будь-якої людини, тим більше для політика такого рівня. «Сьогодні намагатися ганьбити його, звинувачувати, напевно, буде вже зайвим. Ніхто не зможе покарати його більше, ніж він сам», - зазначив М.ДОБКІН.