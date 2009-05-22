Чоловік у Лозівському районі загинув, пробуючи розпиляти снаряд

Харків. 22 травня. УНІАН. Вибух у селі Катеринівка Лозівському районі на Харківщині 21 травня, внаслідок якого загинула людина, стався через необережне поводження зі снарядом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, фахівцями встановлено, що вибух стався внаслідок необережного поводження з боєприпасом, а саме, молодший з чоловіків (1973 р.н.), застосовуючи електроприлади, намагався просвердлити снаряд.

За даними ЦЗГ, інший постраждалий (1967 р.н.) знаходиться в критичному стані.

Наразі слідство з’ясовує інші подробиці події.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня о 7.30 у селі Катеринівка Лозівського району Харківської області на території столярки місцевого сільськогосподарського підприємства стався вибух. Внаслідок вибуху невідомого предмету постраждали двоє працівників підприємства: чоловіки 1973 та 1967 років народження. Вони були доставлені (один у тяжкому стані) до Лозівської районної лікарні. Молодший з постраждалих (1973 р.н.) 21 травня помер у лікарні від отриманих осколкових ран.